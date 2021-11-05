На Закарпатье от COVID-19 привили уже около пяти тысяч ромов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Закарпатской области от COVID-19 привито около 5 тыс. ромов. Об этом журналисту УНН рассказал депутат Ужгородского городского совета, представитель ромской общины Ужгорода Мирослав Горват.
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“По нашему подсчету, привито около 5 тысяч ромов, как минимум. Это примерно 10%", - рассказал Горват.
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Горват ранее сообщал, что вакцинация в ромских поселениях, предварительно, продлится до Нового года.
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В августе этого года Горват сообщал, что в Закарпатской области от COVID-19 было привито около тысячи ромов. В Ужгороде ромское поселение начали вакцинировать от COVID-19 в июле.
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Он стартовал 21 июля.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,7 миллиона человек. При этом в общем сделали 18,8 миллиона прививок.