На Закарпатті від COVID-19 щепили вже близько п'яти тисяч ромів

Цитата:

“За нашим підрахунком, щеплено близько 5 тисяч ромів, як мінімум. Це приблизно 10%”, — розповів Горват.

Додамо

Горват раніше повідомляв, що вакцинація в ромських поселеннях, попередньо, триватиме до Нового року.

Доповнення

У серпні цього року Горват повідомляв, що в Закарпатській області від COVID-19 було щеплено близько тисячі ромів. В Ужгороді ромське поселення почали вакцинувати від COVID-19 у липні.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Він стартував 21 липня.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,7 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,8 мільйона щеплень.