На Закарпатті від COVID-19 щепили вже близько п'яти тисяч ромів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Закарпатській області від COVID-19 щеплено близько 5 тис. ромів. Про це журналісту УНН розповів депутат Ужгородської міської ради, представник ромської громади Ужгорода Мирослав Горват.
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“За нашим підрахунком, щеплено близько 5 тисяч ромів, як мінімум. Це приблизно 10%”, — розповів Горват.
Додамо
Горват раніше повідомляв, що вакцинація в ромських поселеннях, попередньо, триватиме до Нового року.
Доповнення
У серпні цього року Горват повідомляв, що в Закарпатській області від COVID-19 було щеплено близько тисячі ромів. В Ужгороді ромське поселення почали вакцинувати від COVID-19 у липні.
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Він стартував 21 липня.
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,7 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,8 мільйона щеплень.