На Закарпатье конфликт между женщинами закончился поножовщиной

"Сегодня, в 8:00, ужгородские патрульные приехали на вызов по адресу Проспект Свободы, где заявитель нуждалась в немедленной помощи. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили женщину, которая была в крови. В ходе дела выяснилось, что между двумя женщинами, которые проживают вместе состоялась спор. Одна гражданка напала на другую с ножом и нанесла три проникающих удара в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по словам потерпевшей, злоумышленница прямо угрожала о том, что намерена убить ее. Полицейские оказали медицинскую помощь пострадавшей и задержали женщину, на которую она указала. Также вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и карету скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

Напомним, в Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада "скорой помощи", из ружья обстрелял их автомобиль.