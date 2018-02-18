На Закарпатті конфлікт між жінками закінчився різаниною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Ужгороді (Закарпатська область) жінка декілька разів вдарила ножем свою знайому. Про це в мережі Facebook повідомила Патрульна поліція регіону, передає УНН.
“Сьогодні, о 8:00, ужгородські патрульні приїхали на виклик за адресою Проспект Свободи, де заявниця потребувала негайної допомоги. На місце події, працівники поліції, виявили жінку, котра була в крові. В ході справи вияснилось, що між двома жінками, які проживають разом відбулась суперечка. Одна громадянка напала на іншу з ножем і нанесла три проникаючі удари в область грудної клітини”, — йдеться в повідомлені.
В поліції додали, що зі слів потерпілої, зловмисниця прямо погрожувала про те, що має намір вбити її. Поліцейські надали медичну допомогу потерпілій та затримали жінку, на яку вона вказала. Також викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин та карету швидкої допомоги, котра госпіталізувала потерпілу.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік, до якого за викликом приїхала бригада “швидкої допомоги”, з рушниці обстріляв їхній автомобіль.