На Закарпатье произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Возле cела Барбово Мукачевского района Закарпатской области в субботу, 2 января, произошло небольшое землетрясение. Об этом 3 января сообщил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"Сообщение о землетрясении 2 января, в 24 ч. 08 мин. 44.2 c (по Киевскому времени), Закарпатская область, Мукачевский район, c. Барбово. По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1.8, класс К = 7.3", - информируют в департаменте.
Отмечается, что глубина гипоцентра - 3.7 км. Из населенных пунктов информация не поступала.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек
Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что украинцы среди пострадавших в результате землетрясения, произошедшего днем 29 декабря, отсутствуют.