На Закарпатті стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Біля cела Барбово Мукачівського району Закарпатської області у суботу, 2 січня, стався невеличкий землетрус. Про це 3 січня повідомив Департамент цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“Повідомлення про землетрус 2 січня, в 24 год. 08 хв. 44.2 c (за Київським часом), Закарпатська область, Мукачівський район, c. Барбово. По даних обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3”, - інформують в департаменті.
Зазначається, що глибина гіпоцентру - 3.7 км. З населених пунктів інформація не поступала.
Як повідомляв УНН, минулого тижня на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3, внаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб
Посол України у Хорватії Василь Кирилич повідомив, що українці серед постраждалих внаслідок землетрусу, що стався вдень 29 грудня, відсутні.