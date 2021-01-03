На Закарпатті стався землетрус

“Повідомлення про землетрус 2 січня, в 24 год. 08 хв. 44.2 c (за Київським часом), Закарпатська область, Мукачівський район, c. Барбово. По даних обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3”, - інформують в департаменті.

Зазначається, що глибина гіпоцентру - 3.7 км. З населених пунктів інформація не поступала.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3, внаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб

Посол України у Хорватії Василь Кирилич повідомив, що українці серед постраждалих внаслідок землетрусу, що стався вдень 29 грудня, відсутні.