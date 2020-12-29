Посол про землетрус у Хорватії: українців серед постраждалих немає

"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія", - написав Кирилич.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС України зробили заяву через руйнівний землетрус у Хорватії.

Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3, внаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб.

За даними посольства України, у країні можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.