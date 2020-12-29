Посол о землетрясении в Хорватии: украинцев среди пострадавших - нет

“По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия”, — написал Кирилич.

Как сообщалось ранее в УНН в МИД Украины сделали заявление за разрушительного землетрясения в Хорватии.

Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

По данным посольства Украины, в стране возможно повторное землетрясение, украинцев просят следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации. В случае повторных толчков, следует безотлагательно покинуть здания, не пользоваться лифтом, избегать пребывания у линий электропередач и деревьев.