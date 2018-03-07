На Закарпатье романтик-рецидивист украл с прилавка магазина духи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сотрудники Раховского отделения полиции (Закарпатская область) задержали местного жителя, которого подозревают в краже духов. Об этом в сети Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
В полицию поступило сообщение от продавца магазина косметики в городе Рахов о том, что неизвестный мужчина открыто похитил три флакона духов.
"На место происшествия сразу прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы, которые и задержали грабителя на месте. В ходе следствия правоохранители установили, что открыто похитил с прилавка магазина духи, уже судимый местный житель. 27-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас по данному факту открыто производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный повторно) следователи проводят расследование. Духи в качестве вещественного доказательства изъяли. По делу ведется следствие.
Напомним, в Киеве неизвестный взорвал гранатой автомобиль. В столице введен план "Сирена". Как сообщал УНН, в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" были взорваны две гранаты, сгорел автомобиль Toyota Camry, есть пострадавшие.