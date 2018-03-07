На Закарпатті романтик-рецидивіст вкрав з прилавку магазину парфуми

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Співробітники Рахівського відділення поліції (Закарпатська область) затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжці парфумів. Про це в мережі Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

До поліції надійшло повідомлення від продавця магазину косметики у місті Рахів про те, що невідомий чоловік відкрито викрав три флакони парфумів.

“На місце події одразу прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи, які й затримали грабіжника на місці. В ході слідства правоохоронці встановили, що відкрито викрав з прилавку магазину парфуми, вже судимий місцевий мешканець. 27-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини”, — повідомили в прес-службі.

Зараз за цим фактом відкрито провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений повторно) слідчі проводять розслідування. Парфуми як речовий доказ вилучили. У справі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві невідомий підірвав гранатою автомобіль. У столиці введено план “Сирена”. Як повідомляв УНН, у Києві на Броварському проспекті біля станції метро “Лісова” було підірвано дві гранати, згорів автомобіль Toyota Camry, є постраждалі.

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