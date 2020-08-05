На Закарпатье прогнозируют резкий подъем уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На Закарпатье в первой половине дня 5 августа объявлено о сильных ливнях, по которым возможно повышение уровней воды и подтопления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, в первой половине дня 5 августа, в западной и центральной частях Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней возможно:
▪️ на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
▪️ формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.
"В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - говорится в сообщении.
Ранее в УНН сообщалось, что на Закарпатье в течение 5 августа объявлено штормовое предупреждение.