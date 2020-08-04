На Закарпатті оголосили штормове попередження

Зазначається, що протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня, у захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi, в мiсцях проходження сильних злив можливе:



на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м;



формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.



"У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту", – попередили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, протягом трьох днів в низці областей України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.