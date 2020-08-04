На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Закарпатті протягом 4 та 5 серпня оголошено штормове попередження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Зазначається, що протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня, у захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi, в мiсцях проходження сильних злив можливе:
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- на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м;
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- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.
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"У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту", – попередили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, протягом трьох днів в низці областей України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.