У деяких областях України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протягом трьох днів в низці областей України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“4-6 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — сказано у повідомленні.
Так, у ДСНС закликають не розпалювати багаття, не спалювати стерню та відходи.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, підрозділи ДСНС України врятували 70 людей та ліквідували 2 тис. 63 пожежі: загалом в Україні за тиждень зареєстровано 2551 надзвичайну подію.