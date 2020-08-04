У деяких областях України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки - ДСНС

“4-6 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — сказано у повідомленні.

Так, у ДСНС закликають не розпалювати багаття, не спалювати стерню та відходи.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, підрозділи ДСНС України врятували 70 людей та ліквідували 2 тис. 63 пожежі: загалом в Україні за тиждень зареєстровано 2551 надзвичайну подію.