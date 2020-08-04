Протягом тижня в Україні сталося понад 2 тисячі пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Впродовж минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, підрозділи ДСНС України врятували 70 людей та ліквідували 2 тис. 63 пожежі: загалом в Україні за тиждень зареєстровано 2551 надзвичайну подію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 4 особи. Зареєстровано 2 тис. 551 надзвичайну подію. На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 70 людей. Ліквідовано 2 тис. 63 пожежі, врятовано на пожежах 18 осіб та не допущено знищення вогнем 388 будівель і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 14 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 5 млн 523 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від початку тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 253 виїзди, у ході яких виявили, вилучили та знищили 1 тис. 291 вибухонебезпечний предмет.
Також повідомляється, що протягом тижня на водних об’єктах загинули 33 особи.
Нагадаємо, від початку року в Україні потонуло 76 дітей.