В течение недели в Украине произошло более 2 тысяч пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На прошлой неделе, с 27 июля по 2 августа, подразделения ГСЧС Украины спасли 70 человек и ликвидировали 2 тыс. 63 пожара: в целом в Украине за неделю зарегистрировано 2551 чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека. Зарегистрировано 2 тыс. 551 чрезвычайное происшествие. На все события обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 70 человек. Ликвидированы 2 тыс. 63 пожара, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 388 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибло 14 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 5 млн 523 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала недели пиротехнические подразделения ДСНС совершили 253 выезда, в ходе которых обнаружили, изъяли и уничтожили 1 тыс. 291 взрывоопасный предмет.
Также сообщается, что в течение недели на водных объектах погибли 33 человека.
Напомним, с начала года в Украине утонули 76 детей.