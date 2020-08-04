В некоторых областях Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В течение трех дней в ряде областей Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4-6 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
Так, в ГСЧС призывают не разжигать костры, не сжигать стерню и отходы.
Напомним, на прошлой неделе, с 27 июля по 2 августа, подразделения ГСЧС Украины спасли 70 человек и ликвидировали 2 тыс. 63 пожара: в целом в Украине за неделю зарегистрировано 2551 чрезвычайное происшествие .