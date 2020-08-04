На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На Закарпатье в течение 4 и 5 августа объявлено штормовое предупреждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Отмечается, что в течение 4 августа и в первой половине суток 5 августа в западной и центральной частях Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней возможно:
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- на малых водотоках быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
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- формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест.
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"В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - предупредили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в течение трех дней в ряде областей Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.