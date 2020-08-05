На Закарпатті прогнозують різкий підйом рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Закарпатті у першiй половинi доби 5 серпня оголошено про сильні зливи, через які можливе підвищення рівнів води та підтоплення. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, у першiй половинi доби 5 серпня, у захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi, у мiсцях проходження сильних злив можливе:
▪️ на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м;
▪️ формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.
"У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту", - йдеться у повідомленні.
Раніше в УНН повідомлялося, що на Закарпатті протягом 5 серпня оголошено штормове попередження.