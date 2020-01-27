На Закарпатье поезд протаранил грузовик, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в грузовике, из них две получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали.
"На период ликвидации последствий ДТП железнодорожники оперативно организовали транспорт для доставки пассажиров поезда со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев к станции Буштина", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отмечают, что по предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нету.
"Авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Презрев предупреждение звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошлый год в Украине в ДТП погибли почти 4000 человек.