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За минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей - Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні за минулий рік під час дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинуло майже 4 тисячі людей. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

За минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей - Криклій

"…хочу нагадати про безпеку. За 2019 рік сталося 160 тисяч ДТП, 32 тисячі осіб травмовано і майже 4 тисячі загинуло", - сказав Криклій.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що якість доріг в Україні буде перевіряти не Укравтодор, а іноземні компанії або інженери-консультанти, які ризикують своєю репутацією.

Як повідомлялося, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.

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