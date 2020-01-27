За минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні за минулий рік під час дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинуло майже 4 тисячі людей. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"…хочу нагадати про безпеку. За 2019 рік сталося 160 тисяч ДТП, 32 тисячі осіб травмовано і майже 4 тисячі загинуло", - сказав Криклій.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що якість доріг в Україні буде перевіряти не Укравтодор, а іноземні компанії або інженери-консультанти, які ризикують своєю репутацією.
Як повідомлялося, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.