Іноземці перевірятимуть якість доріг в Україні – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Якість доріг в Україні буде перевіряти не Укравтодор, а іноземні компанії або інженери-консультанти, які ризикують своєю репутацією. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Ми прибрали конфлікт інтересів в Укравтодорі, коли вони самі приймали роботи і перевіряли якість, тепер це по міжнародних, національних дорогах будуть виконувати, в тому числі, іноземні компанії, або інженери консультанти, які власне ризикують своєю репутацією і не будуть мати мотивації приймати неякісні роботи", - сказав Криклій.
Нагадаємо, за інформацією Кабміну, у 2020 році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.