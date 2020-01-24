Иностранцы будут проверять качество дорог в Украине - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Качество дорог в Украине будет проверять не Укравтодор, а иностранные компании или инженеры-консультанты, которые рискуют своей репутацией. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"Мы убрали конфликт интересов в Укравтодоре, когда они сами принимали работы и проверяли качество, теперь это по международным, национальным дорогам будут выполнять, в том числе, иностранные компании, или инженеры консультанты, которые собственно рискуют своей репутацией и не будут иметь мотивации принимать некачественные работы ", - сказал Криклий.
Напомним, по информации Кабмина, в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.