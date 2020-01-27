На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина — Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію із пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ — Солотвино. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, внаслідок ДТП постраждало три особи, які перебували у вантажівці, з них дві зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади та пасажири поїзда не постраждали.
“На період ліквідації наслідків ДТП залізничники оперативно організували автотранспорт для доставки пасажирів поїзда зі станції Буштина до станції Солотвино та зі станції Солотвино, Тересва й Тячів до станції Буштина”, — йдеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” відзначають, що за попередніми висновками експертної комісії, вини залізниці нема.
“Аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху. Знехтувавши попередженням звукової та світлової сигналізації, він виїхав на колію та спричинив зіткнення з поїздом. Розслідування обставин та причин аварії триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей.