На Закарпатье полиция остановила автомобиль с водителем "под кайфом" и вооруженным пассажиром
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Закарпатье полиция задержала вооруженного мужчину, который двигался в автомобиле, которым управлял его нетрезвый товарищ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции в Закарпатской области.
“Вчера, 4 апреля, поздно вечером, во время патрулирования в Солотвино, полицейские остановили автомобиль марки „BMW X5“, в котором находились водитель и пассажир. За рулем находился 33-летний мужчина, с явными признаками опьянения. Медосвидетельство подтвердило, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. На него работники полиции составили административный протокол по ст.130 КУоАП, изъяли водительское удостоверение и отстранили от управления транспортным средством”, — говорится в сообщении.
Позже в 40-летнего пассажира данной машины работники полиции изъяли “предмет, похожий на пистолет, боеприпасы к нему, металлический продолговатый предмет с металлическим наконечником и деревянную биту”.
По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство. 40-летний мужчину помещен в изолятор временного содержания. На его товарища, который в состоянии наркотического опьянения управлял транспортным средством, составлен админпротокол.
“Все изъятые вещи будут направлены на экспертизу. В ближайшее время задержанному будет избираться мера пресечения, следователи будут ходатайствовать о содержании под стражей. В деле продолжается досудебное расследование”, — резюмировали правоохранители.
Напомним, в Киеве будут судить полицейского, устроил стрельбу.