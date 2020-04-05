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На Закарпатті поліція зупинила авто з водієм "під кайфом" та озброєним пасажиром

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Тячівщині поліція затримала озброєного чоловіка, що рухався в автівці, якою керував його нетверезий товариш. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр поліції у Закарпатській області.

“Вчора, 4 квітня, пізно ввечері, під час патрулювання в смт.Солотвино, поліцейські зупинили автомобіль марки „BMW X5“, в якому знаходились водій та пасажир. За кермом перебував 33-річний чоловік, з явними ознаками сп’яніння. Медосвідування підтвердило, що водій перебуває в стані наркотичного сп’яніння. На нього працівники поліції склали адміністративний протокол за ст.130 КУпАП, вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування транспортним засобом”, — йдеться у повідомленні.

Пізніше у 40-річного пасажира даної автівки працівники поліції вилучили “предмет, схожий на пістолет, боєприпаси до нього, металевий продовгуватий предмет з металевим наконечником та дерев’яну биту”.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження. 40-річного чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На його товариша, який в стані наркотичного сп’яніння керував транспортним засобом, складено адмінпротокол

“Всі вилучені речі буде направлено на експертизу. Найближчим часом затриманому обиратиметься запобіжний захід, слідчі клопотатимуть про тримання під вартою. В справі триває досудове розслідування”, — резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві судитимуть поліцейського, який влаштував стрілянину.

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