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У Києві судитимуть поліцейського, який влаштував стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. До Голосіївського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейського, якого підозрюють у заподіянні вогнепального поранення чоловіку під час стрілянини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Повідомляється, що прокуратурою міста Києва спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, завершено досудове розслідування за фактом хуліганства, вчиненого працівником поліції.

"Обвинувальний акт направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті",- йдеться в повідомленні.

Так, за версією обвинувачення, поліцейський полку особливого призначення № 1 ГУ НП у Києві, у позаробочій час, разом із своїм колегою розпивав алкогольні напої у подвір’ї житлового будинку, розташованого у Голосіївському районі міста Києва.

Місцеві жителі зробили правоохоронцям зауваження, однак у відповідь обвинувачений відреагував пострілами з травматичного пістолету.

"Внаслідок таких протиправних дій одному чоловіку було заподіяно тілесні ушкодження у виді сліпого вогнепального поранення плеча",- зазначаєть в повідомленні.

Також після приїзду наряду поліції, який викликали мешканці будинку, правопорушник намагався використати своє посвідчення працівника поліції для ухилення від відповідальності.

Нагадаємо, на Київщині чоловік стріляв у поліцейських гумовими кулями.

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