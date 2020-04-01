У Києві судитимуть поліцейського, який влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. До Голосіївського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейського, якого підозрюють у заподіянні вогнепального поранення чоловіку під час стрілянини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Повідомляється, що прокуратурою міста Києва спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, завершено досудове розслідування за фактом хуліганства, вчиненого працівником поліції.
"Обвинувальний акт направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті",- йдеться в повідомленні.
Так, за версією обвинувачення, поліцейський полку особливого призначення № 1 ГУ НП у Києві, у позаробочій час, разом із своїм колегою розпивав алкогольні напої у подвір’ї житлового будинку, розташованого у Голосіївському районі міста Києва.
Місцеві жителі зробили правоохоронцям зауваження, однак у відповідь обвинувачений відреагував пострілами з травматичного пістолету.
"Внаслідок таких протиправних дій одному чоловіку було заподіяно тілесні ушкодження у виді сліпого вогнепального поранення плеча",- зазначаєть в повідомленні.
Також після приїзду наряду поліції, який викликали мешканці будинку, правопорушник намагався використати своє посвідчення працівника поліції для ухилення від відповідальності.
Нагадаємо, на Київщині чоловік стріляв у поліцейських гумовими кулями.