У Києві судитимуть поліцейського, який влаштував стрілянину

КИЇВ. 1 квітня. УНН. До Голосіївського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейського, якого підозрюють у заподіянні вогнепального поранення чоловіку під час стрілянини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.