В Киеве будут судить полицейского, устроившего стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Голосеевский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении полицейского, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения мужчине во время стрельбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Сообщается, что прокуратурой города Киева совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, завершено досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного работником полиции.
"Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Так, по версии обвинения, полицейский полка особого назначения № 1 ГУ НП в Киеве, в нерабочее время, вместе со своим коллегой распивал алкогольные напитки во дворе жилого дома, расположенного в Голосеевском районе города Киева.
Местные жители сделали правоохранителям замечания, однако в ответ обвиняемый отреагировал выстрелами из травматического пистолета.
"В результате таких противоправных действий одному человеку были причинены телесные повреждения в виде слепого огнестрельного ранения плеча", - зазначаеть в сообщении.
Также после приезда наряда полиции, который вызвали жильцы дома, правонарушитель пытался использовать свое удостоверение работника полиции для уклонения от ответственности.
Напомним, в Киевской области мужчина стрелял в полицейских резиновыми пулями.