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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100157 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве будут судить полицейского, устроившего стрельбу

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Голосеевский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении полицейского, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения мужчине во время стрельбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что прокуратурой города Киева совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, завершено досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного работником полиции.

"Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Так, по версии обвинения, полицейский полка особого назначения № 1 ГУ НП в Киеве, в нерабочее время, вместе со своим коллегой распивал алкогольные напитки во дворе жилого дома, расположенного в Голосеевском районе города Киева.

Местные жители сделали правоохранителям замечания, однако в ответ обвиняемый отреагировал выстрелами из травматического пистолета.

"В результате таких противоправных действий одному человеку были причинены телесные повреждения в виде слепого огнестрельного ранения плеча", - зазначаеть в сообщении.

Также после приезда наряда полиции, который вызвали жильцы дома, правонарушитель пытался использовать свое удостоверение работника полиции для уклонения от ответственности.

Напомним, в Киевской области мужчина стрелял в полицейских резиновыми пулями.

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