На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайшие часы по западной части области и по г. Ужгород ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 10-15 м/с. В течение дня и вечером 17 июня с переходом в ночь 18 июня по Закарпатской области ожидаются грозы, значительные дожди, в отдельных пунктах град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. (и уровень опасности, желтый)", - проинформировал Манивчук.

Напомним, в отдельных областях Украины сегодня ожидаются грозы и дожди.