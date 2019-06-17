На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження – по західній частині області та по Ужгороду очікуються грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчу годину по західній частині області та по м. Ужгород очікуються грози, при грозах шквалисте посилення вітру 10-15 м/с. Протягом дня та ввечері 17 червня з переходом в ніч 18 червня по Закарпатській області очікуються грози, значні дощі, в окремих пунктах град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - проінформував Манівчук.
Нагадаємо, в окремих областях України сьогодні очікуються грози та дощі.