На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайшие 1-2 часа и в течение вечера на большей части территории области и в г. Ужгороде ожидаются грозы. Во время грозы местами значительный кратковременный дождь и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщил Манивчук.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины кратковременные дожди, грозы.

Как сообщал УНН, в эти выходные, 8-9 июня, в Украине продолжит дождить , возможны грозы. Воздух прогреется до 32 градусов тепла.