На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчі 1-2 години та протягом вечора на більшій частині території області та в м. Ужгороді очікуються грози. Під час грози місцями значний короткочасний дощ та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомив Манівчук.
Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України короткочасні дощі, грози.
Як повідомляв УНН, цими вихідними, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози. Повітря прогріється до 32 градусів тепла.