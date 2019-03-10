На Закарпатье местные жители угрожали пограничникам расправой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пьяного местного жителя, который вместе со своими приспешниками угрожал пограничному наряду расправой, задержали на Закарпатье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе, 9 марта вечером к пограничному наряду от отделения “Деловой” Мукачевского отряда подъехал автомобиль “Джип”, пассажиры и водитель которого начали угрожать военнослужащему физической расправой. При попытке задержать злоумышленников, последние обратились в бегство. Пограничниками было немедленно организованы поисковые мероприятия, в рамках которых информацию об осуществлении угроз было передано соседним подразделениям охраны границы, а также сотрудникам Нацполиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль с 30 кг героина задержали на границе с Венгрией
“... за несколько минут авто, которым передвигались преступники, правоохранители задержали. При задержании водитель и пассажиры, покинув авто, попытались убежать. Игнорируя законные требования пограничников и нанеся одному из военнослужащих удары, двум злоумышленникам удалось скрыться. Водитель транспортного средства, который пограничники задержали, имел признаки употребления спиртных напитков”, — говорится в сообщении.
Задержанным, по данным пресс-службы, оказался 31-летний житель поселка Деловое. На мужчину составлен админпротокол по статье 185-10 КУоАП “Злостное неповиновение законному распоряжению или произношении военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы”. Дело направлено в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец хотел вывезти из Польши похищен Lamborghini
Кроме того, в Нацполиции в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 345 УК “Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа”.