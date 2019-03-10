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На Закарпатті місцеві жителі погрожували прикордонникам розправою

На Закарпатті місцеві жителі погрожували прикордонникам розправою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. П’яного місцевого жителя, який разом зі своїми поплічниками погрожував прикордонному нарядові розправою, затримали на Закарпатті, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як повідомили у прес-службі, 9 березня ввечері до прикордонного наряду від відділення “Ділове” Мукачівського загону під’їхав автомобіль “Джип”, пасажири та водій якого почали погрожувати військовослужбовцю фізичною розправою. При спробі затримати зловмисників, останні вдались до втечі. Прикордонниками було негайно організовано пошукові заходи, в рамках яких інформацію про здійснення погроз було передано сусіднім підрозділам охорони кордону, а також співробітникам Нацполіції.

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"...за декілька хвилин авто, яким пересувались правопорушники, правоохоронці затримали. Під час затримання водій та пасажири, покинувши авто, спробували утекти. Ігноруючи законні вимоги прикордонників та нанісши одному з військовослужбовців удари, двом зловмисникам вдалось втекти. Водій транспортного засобу, якого прикордонники затримали, мав ознаки вживання спиртних напоїв", - йдеться у повідомленні.

Затриманим, за даними прес-служби, виявився 31-річний житель селища Ділове. На чоловіка складено адмінпротокол за статтею 185-10 КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню чи вимові військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону”. Справу скеровано до суду.

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Крім того, до Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 345 ККУ “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”.

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