Українець хотів вивезти з Польщі викрадений Lamborghini
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Українець намагався перетнути польсько-український кордон викраденим у Швейцарії авто преміум-марки Lamborghini Urus. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку.
"Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.
"Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.
Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.
Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.
Як повідомляв УНН, польско-українське угруповання сприяло незаконній міграції до Польщі.