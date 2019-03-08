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Украинец хотел вывезти из Польши похищенный Lamborghini

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинец пытался пересечь польско-украинскую границу похищенным в Швейцарии авто премиум-марки Lamborghini Urus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польские пограничники в Дорогуске в Люблинском воеводстве предотвратили вывоз из Польши в Украину автомобиля итальянской спортивной премиум-марки Lamborghini Urus приблизительной стоимостью 1400000 злотых (325 тыс. евро). Во время пограничного контроля оказалось, что авто в розыске.

"Авто разыскивала швейцарская фирма, которая является его владельцем. Украинец пользовался этой машиной и не имел разрешения на выезд ней из Европейского Союза", - сказал представитель Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницький.

"Это самое дорогое транспортное средство, которое удалось вернуть сотрудниками Пограничной службы", - добавил Сеницький.

Автомобиль был изъят, а водитель транспортного средства допросили в качестве свидетеля.

Авто Lamborghini Urus является одним из самых дорогих автомобилей типа SUV coupe в мире. Мощность двигателя составляет 650 лошадиных сил, который позволяет разгоняться этом спорткара от 0 до 100 км / ч за 3,6 с. Его максимальная скорость - более 305 км / ч.

Как сообщал УНН, польско-украинская группировка способствовала незаконной миграции в Польшу.

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