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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье местные жители нашли первые подснежники

Киев • УНН

 • 13343 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Ужгородском районе Закарпатской области появились первые подснежники. Соответствующее фото в сети Facebook разместил местный житель Федор Шандор, передает УНН.

На Закарпатье местные жители нашли первые подснежники

Стоит добавить, что пользователи сети с восторгом восприняли эту новость, вспоминая о известную сказку "Двенадцать месяцев".

В Украине подснежники появляются в конце зимы, ранней весной, и находятся под охраной, поэтому они занесены в Красную книгу.

Напомним, согласно ст. 88-1 КоАП, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира влечет за собой наложение штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 1700 грн.) С конфискацией объектов растительного мира.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемые в соответствии с международными договорами Украины - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 грн. до 3655 грн.)

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