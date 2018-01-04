На Закарпатье местные жители нашли первые подснежники

Стоит добавить, что пользователи сети с восторгом восприняли эту новость, вспоминая о известную сказку "Двенадцать месяцев".

В Украине подснежники появляются в конце зимы, ранней весной, и находятся под охраной, поэтому они занесены в Красную книгу.

Напомним, согласно ст. 88-1 КоАП, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира влечет за собой наложение штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 1700 грн.) С конфискацией объектов растительного мира.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемые в соответствии с международными договорами Украины - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 грн. до 3655 грн.)



