На Закарпатті місцеві мешканці знайшли перші підсніжники
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В Ужгородському районі Закарпатської області з’явилися перші підсніжники. Відповідне фото в мережі Facebook розмістив місцевий мешканець Федір Шандор, передає УНН.
Варто додати, що користувачі мережі с захватом сприйняли цю новину, згадуючи про відому казку "Дванадцять місяців".
В Україні підсніжники з'являються наприкінці зими, ранньою весною, та перебувають під охороною, адже вони занесені до Червоної книги.
Нагадаємо, відповідно до ст. 88-1 КУпАП, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.) з конфіскацією об’єктів рослинного світу.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 3655 грн.)