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На Закарпатье директора госпредприятия подозревают в потере почти 5 га земли

На Закарпатье директора госпредприятия подозревают в потере почти 5 га земли

Киев  •  УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований в Львове сообщили о подозрении директору одного из госпредприятий за потерю предприятием земельных участков размером около 5 гектар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении директору одного из государственных предприятий Закарпатья. Чиновник подозревается в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, а также злоупотреблении властью или служебным положением, причинившее существенный вред государственным интересам (ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель ГП в сговоре с начальником ГУ и кадастровым регистратором одного из райуправлений Госгеокадастра в Закарпатской области согласовал техническую документацию о местоположении и границах земельных участков.

“В результате по пользованию госпредприятия выбыли земельные участки в Тячевском районе Закарпатской области, общей площадью 4,68 га”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Государственном предприятии сетами по результатам аукционов по правам аренды на земельные участки посчитали среднюю стоимость того, сколько должен стоить 1 га земли в Украине.

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