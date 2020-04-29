На Закарпатье директора госпредприятия подозревают в потере почти 5 га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований в Львове сообщили о подозрении директору одного из госпредприятий за потерю предприятием земельных участков размером около 5 гектар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении директору одного из государственных предприятий Закарпатья. Чиновник подозревается в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, а также злоупотреблении властью или служебным положением, причинившее существенный вред государственным интересам (ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель ГП в сговоре с начальником ГУ и кадастровым регистратором одного из райуправлений Госгеокадастра в Закарпатской области согласовал техническую документацию о местоположении и границах земельных участков.
“В результате по пользованию госпредприятия выбыли земельные участки в Тячевском районе Закарпатской области, общей площадью 4,68 га”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Государственном предприятии сетами по результатам аукционов по правам аренды на земельные участки посчитали среднюю стоимость того, сколько должен стоить 1 га земли в Украине.