На Закарпатті директора держпідприємства підозрюють у втраті майже 5 га землі

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру директору одного з державних підприємств Закарпаття. Посадовець підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також зловживанні владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник ДП у змові з начальником ГУ та кадастровим реєстратором одного з райуправлінь Держгеокадастру у Закарпатській області погодив технічну документацію про місце розташування та межі земельних ділянок.

“Унаслідок цього з користування держпідприємства вибули земельні ділянки в Тячівському районі Закарпатської області, загальною площею 4,68 га”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Державному підприємстві СЕТАМ за результатами аукціонів з прав оренди на земельні ділянки порахували середню вартість того, скільки має коштувати 1 га землі в Україні.