На Закарпатье директор школы избил ученика, прокуратура открыла производство
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура открыла уголовное производство по факту избиения директором школы ученика одной из школ Воловецкого района на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Так, по имеющейся информации в сети Интернет (статья под названием "На Закарпатье директор школы избила до крови школьника"), Мукачевской местной прокуратурой инициировано внесение сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
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В материале СМИ говорилось о том, что в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района директор школы ударил одного из учеников.
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Санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.