На Закарпатье директор школы избил ученика, прокуратура открыла производство

Так, по имеющейся информации в сети Интернет (статья под названием "На Закарпатье директор школы избила до крови школьника"), Мукачевской местной прокуратурой инициировано внесение сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский избил ученика в Херсоне

В материале СМИ говорилось о том, что в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района директор школы ударил одного из учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученики избили несовершеннолетнюю девочку в Черкассах

Санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.