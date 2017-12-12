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На Закарпатті директор школи побив учня, прокуратура відкрила провадження

На Закарпатті директор школи побив учня, прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом побиття директором школи учня однієї зі шкіл Воловецького району на Закарпатті. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Так, за наявною інформацією у мережі Інтернет (стаття під назвою “На Закарпатті директор школи побила до крові школяра”), Мукачівською місцевою прокуратурою ініційовано внесення відомостей в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України, тобто неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

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У матеріалі ЗМІ йшлося про те, що у с. Верхня Грабівниця Воловецького району директор школи вдарила одного із учнів.

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Санкція статті, за якою відкрито провадження, передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

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