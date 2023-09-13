На Закарпатье мужчина умер от укуса шершня

Детали

Известно, что в 22:43 на линию «103» поступил вызов об аллергической реакции на укус шершня. Бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место через шесть минут, но к тому времени мужчина уже был мертв.

Сообщается, что приехавший на вызов семейный врач ввел мужчине медикаменты и около 10 минут проводил сердечно-легочную реанимацию, однако безуспешно.

Также, со слов родственников, погибший никогда не жаловался на проблемы со здоровьем’. Любые аллергические проявления на укусы насекомых не наблюдались. Однако, состояние мужчины стремительно ухудшилось после того, как шершень ужалил его в предплечье, после чего у мужчины начались проблемы с дыханием.

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