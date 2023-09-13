На Закарпатті чоловік помер від укусу шершня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Закарпатті в селищі Сасово, на Виноградівщині, чоловік помер від анафілактичного шоку, викликаного укусом шершня. Бригада швидкої допомоги прибула на місце за шість хвилин, але чоловік вже був мертвий, повідомляє 103 Закарпаття, передає УНН.
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Відомо, що о 22:43 на лінію «103» надійшов виклик про алергічну реакцію на укус шершня. Бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за шість хвилин, але на той час чоловік уже був мертвий.
Повідомляється, що сімейний лікар, який приїхав на виклик ввів чоловікові медикаменти і близько 10 хвилин проводив серцево-легеневу реанімацію, однак безуспішно.
Також, зі слів родичів, загиблий ніколи не скаржився на проблеми із здоров’ям. Будь-які алергічні прояви на укуси комах не спостерігалися. Проте, стан чоловіка стрімко погіршився після того, як шершень ужалив його у передпліччя, після чого у чоловіка почалися проблеми з диханням.
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