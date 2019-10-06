На Закарпатье 18-летний водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Закарпатская полиция устанавливает обстоятельства аварии в Тячевском районе, в результате которого погиб пешеход, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Вчера вечером, около 21.00, в Тячевский отдел полиции поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что в с. Вонигово произошло ДТП с пострадавшими.
“На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила предыдущие обстоятельства аварии. Установлено, что 18-летний водитель мотоцикла, местный житель, двигаясь по ул. Главной, допустил наезд на пешехода. В результате столкновения 62-летний односельчанин водителя получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии”, — указано в сообщении полиции.
По факту ДТП со смертельным исходом открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
“Водитель освидчилы. По заключению врачей — молодой человек за рулем мотоцикла был трезв. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснено все обстоятельства ДТП”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП.