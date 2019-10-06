На Закарпатті 18-річний водій мотоцикла насмерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Закарпатська поліція встановлює обставини аварії на Тячівщині, в результаті якої загинув пішохід, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
Вчора ввечері, близько 21.00 год, до Тячівського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що у с. Вонігово трапилась ДТП з потерпілими.
“На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала попередні обставини аварії. Встановлено, що 18-річний водій мотоциклу, місцевий мешканець, рухаючись по вул. Головній, допустив наїзд на пішохода. Внаслідок зіткнення, 62-річний односелець водія отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці аварії”, — вказано у повідомленні поліції.
За фактом ДТП зі смертельним наслідком відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
“Водія освідчили. За висновками лікарів — молодий чоловік за кермом мотоциклу був тверезим. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП.