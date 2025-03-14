На Закарпатье "желтый" уровень опасности из-за подъема воды в реке
Киев • УНН
Ожидается поднятие уровня воды на 2-3 метра в нижнем течении реки Боржава 14-16 марта. Возможен выход воды на пойму, объявлен желтый уровень опасности.
В течение 14-16 марта в нижнем течении реки Боржава в Закарпатской области ожидается поднятие уровня воды на 2-3 метра, возможен выход воды на пойму, объявлен желтый уровень опасности, сообщили в пятницу в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
"14-16 марта в нижних течениях реки Боржава (суббассейн Тисы, Закарпатская область) ожидается повышение уровня воды на 2,0-3,0 м (над уровнями на 20 часов 13 марта), возможен начальный выход воды на пойму. I уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении.
Справочно
Пойма - относительно выровненная (плоская) часть днища речной долины, которую во время половодий или паводков периодически затапливает вода.