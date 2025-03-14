На Закарпатті "жовтий" рівень небезпеки через підйом води в річці

Протягом 14-16 березня у нижній течії річки Боржава у Закарпатській області очікується підняття рівня води на 2-3 метри, можливий вихід води на заплаву, оголошено жовтий рівень небезпеки, повідомили у п'ятницю в Укргідрометцентрі, пише УНН.

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"14-16 березня в нижнiх течiях річки Боржава (суббасейн Тиси, Закарпатська область) очiкується пiдвищення рiвня води на 2,0-3,0 м (над рiвнями на 20 годину 13 березня), можливий початковий вихід води на заплаву. I рiвень небезпеки - жовтий", - ідеться у повідомленні.

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Заплава - відносно вирівняна (плоска) частина днища річкової долини, яку під час повеней чи паводків періодично затоплює вода.