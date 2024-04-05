На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине

Правоохранители задержали настоятеля храма Хустской епархии упц мп, который разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе, а также оправдывал агрессивную войну рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, клирик называл полномасштабное вторжение рф "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации. Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

Провокационную риторику клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Facebook.

"Таким образом фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", - заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств настоятелю храма упц мп сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Расследование продолжается. Клирику грозит до 5 лет тюрьмы.

В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов