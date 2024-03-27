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На Закарпатье задержали переправщика уклонистов в Словакию

На Закарпатье задержали переправщика уклонистов в Словакию

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 10:49  •  8878 просмотра

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60-летний житель Закарпатья был задержан за попытку переправить 30-летнего львовянина призывного возраста через украинско-словацкую границу за 2 000 долларов США.

Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда задержали в Ужгородском районе 60-летнего закарпатца, который переправлял из Украины в Словакию гражданина Украины призывного возраста. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Правоохранители установили, что житель приграничного села Сюрте познакомился в Ужгороде с 30-летним львовянином и предложил ему содействие в незаконном пересечении украинско-словацкой границы. За такую услугу последний заплатил 2000 долларов США,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в определенное время мужчины встретились на автозаправочной станции, откуда выдвинулись в сторону госграницы. Во время движения их остановили пограничные оперативники. Заметив правоохранителей, переправщик прибегнул к бегству. За несколько часов поисков правонарушителя нашли на окраине города Ужгород.

Закарпатцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Решением Ужгородского горрайонного суда ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Продолжаются следственные действия.

Напомним

Трое молодых людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, заблудились на Закарпатье, были спасены пограничниками, которые предоставили им еду и тепло перед составлением административных протоколов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
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uzhgorodУжгород
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