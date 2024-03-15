На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

На Закарпатье киберполиция области заблокировала телеграмм-канал, которых пугал учеников терактами. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта, передает УНН.

"Сегодня оперативники киберполиции и уголовного розыска Закарпатья обнаружили и заблокировали созданный 13 марта телеграмм-канал, где угрожали осуществлением терактов в учебных заведениях г. Мукачево", - сообщил Никита.

По его словам, оперативные мероприятия продолжаются, продолжается операция по поиску лиц, причастных к созданию этого ресурса.

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